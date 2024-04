Cine este cel mai bogat concurent de pe ”Insula de 1 milion” de lei! Ce riscă pierzătorii concursului Reality show-ul ”Insula de 1 milion” a inceput la Kanal D și se recomanda cel mai amplu experiement social televizat. Totodata concursul de cel mai mare premiu oferit de un post din Romania, 1 milion de lei (circa 201.000 euro). Cei 50 de concurenți ce au acceptat aventura se lupta cu fel de fel de obstacole in care inteligența sociala și abilitea de a face alianțe potrivite sunt primordiale pentru a caștiga cat mai multe brațari cu valori financiare. Patru din cei considerați cei mai puternici barbați de pe insula s-au luptat cu toate forțele sa demonstreze ca merita un loc cat mai bun. Bucureșteanul … Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

