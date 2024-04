Primul câștigător al MasterChef a ajuns director mare. În ce a investit cei 50.000 de euro de la Pro TV Petru Buiuca a fost primul caștigator al MasterChef, primul concurs culinar de anvergura intrat in evantaiul televiziunilor noastre (Pro Tv). S-a intampat in urma cu 12 ani, tanarul bucatar plecand acasa cu marele premiu de 50.000 de euro. Premiu unanim oferit de chefii debuntanți in televiziune, Scarlatescu, Bontea și Dumitrescu. Banii, o mica avere in acea perioada i-au folosit lui Petru Buiuca pentru a-și continua drumul sau culinar dupa recunoașterea de la Master Chef . Și-a deschis primul studio de gatit din Capitala, Hot Cooking Studio și a devenit imagine a unei rețele de supermarketuri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aeronava cu numele „Nadia Comaneci” ii va duce pe sportivii romani la Jocurile Olimpice de la Paris. Demersul reprezinta o premiera pentru Romania. Citește și: Oțelul Galați s-a calificat in finala Cupei Romaniei dupa un autogol in minutul 90 Compania TAROM anunța ca „a semnat, joi, acordul de utilizare…

- Aeronava cu care TAROM va transporta sportivii romani la Jocurile Olimpice de la Paris poarta numele „Nadia Comaneci", un avion preluand, in premiera in Romania, numele unui sportiv, informeaza compania de transport aerian printr-un comunicat.

- Aeronava cu numele „Nadia Comaneci” ii va duce pe sportivii romani la Jocurile Olimpice de la Paris. Compania TAROM a semnat un acord de utilizare a numelui. Procedura reprezinta o premiera pentru Romania.

- Gimnastica romaneasca are imn. Se numește „Punctul pe I” și a fost compus de Andrei Paunescu. Sportivii din lotul național și marea campioana Nadia Comaneci l-au cantat. Inainte de Europenele de gimnastica din Italia, componenții loturilor naționale s-au relaxat pentru cateva ore și și-au etalat talentul…

- Premierul francez Gabriel Attal a propus o abordare inedita pentru a-i ajuta pe parinții divorțați: reducerea saptamanii de lucru. Saptamana de lucru de patru sau patru zile și jumatate pentru parinții divorțați vizeaza echilibrul intre viața profesionala și cea personala. Experiența premierului Gabriel…

- Campionatele Europene de tir in probele de 10 metri aer comprimat și turneul de calificare pentru pugiliști sunt urmatoarele competiții care pot spori delegația Romaniei pentru Paris. Romania are pana acum o delegație de 76 sportivi și spera sa duca la Paris 100 de „tricolori”. Urmatoarele competiții…

- Liga Natiunilor. Reprezentativa Romaniei va intalni Kosovo, Cipru si Lituania sau Gibraltar in grupele Ligii Natiunilor, conform tragerii la sorti care a avut loc, joi, la Paris. Tricolorii vor evolua in Liga C. Articolul Liga Natiunilor, faza grupelor. Romania va intalni Kosovo, Cipru si Lituania sau…

- Tragerea la sorti a grupelor Ligii Natiunilor 2024-2025 va avea loc joi, de la ora 19:00, la Paris, si va fi transmisa live in AntenaPLAY. Romania se afla in Liga C a competitiei, fiind prima din prima urna valorica. Competitia este una care se poate dovedi extrem de importanta pentru Romania, care…