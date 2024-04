Casa lui Salman Khan a fost ținta unui atac armat. Iulia Vântur se afla în apartament! Apartamentul lui Salman Khan din Mumbai a fost ținta unui atac armat petrecut in Mumbai. Doi indivizi, membri ai unei secte religioase pe care starul Bollywoodului și-a pus-o in cap, au deschis focul asupra casei la primele ore ale dimineții, apoi s-au facut nevazuți. Poliția i-a arestat la scurt timp, nimeni nefiind ranit. Din fericire, actorul și Iulia Vantur, care se aflau in acele momente in casa, au scapat nevatamați. Unul din gloanțe a trecut prin balcon, celelalte lovind un perete. Conform presei locale, unul din agresori a tres cinci focuri de arma de pe o motocicleta condusa de celalalt… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Apartamentul lui Salman Khan din Mumbai a fost ținta unui atac armat petrecut in Mumbai. Doi indivizi, membri ai unei secte religioase pe care starul Bollywoodului și-a pus-o in cap, au deschis focul asupra casei la primele ore ale dimineții, apoi s-au facut nevazuți. Poliția i-a arestat la scurt timp,…

- Aeronava B737-800 din flota Tarom va purta numele marii gimnaste romane, deținatoarea celor cinci medalii de aur la Jocurile Olimpice, in 1976 și in 1980, și a recordului pentru prima nota de 10 din istoria gimnasticii, la Montreal, in 1976.„Ma bucur sa fac parte din acest proiect prin care pot fi alaturi…

- Aeronava cu care TAROM va transporta sportivii romani la Jocurile Olimpice de la Paris poarta numele „Nadia Comaneci”, un avion preluand, in premiera in Romania, numele unui sportiv, informeaza compania de transport aerian printr-un comunicat. „TAROM va purta sportivii romani la Jocurile Olimpice de…

- Petru Buiuca a fost primul caștigator al MasterChef, primul concurs culinar de anvergura intrat in evantaiul televiziunilor noastre (Pro Tv). S-a intampat in urma cu 12 ani, tanarul bucatar plecand acasa cu marele premiu de 50.000 de euro. Premiu unanim oferit de chefii debuntanți in televiziune, Scarlatescu,…

- Aeronava cu care TAROM va transporta sportivii romani la Jocurile Olimpice de la Paris poarta numele „Nadia Comaneci", un avion preluand, in premiera in Romania, numele unui sportiv, informeaza compania de transport aerian printr-un comunicat.

- Aeronava cu numele „Nadia Comaneci” ii va duce pe sportivii romani la Jocurile Olimpice de la Paris. Compania TAROM a semnat un acord de utilizare a numelui. Procedura reprezinta o premiera pentru Romania.

- Gimnastica romaneasca are imn. Se numește „Punctul pe I” și a fost compus de Andrei Paunescu. Sportivii din lotul național și marea campioana Nadia Comaneci l-au cantat. Inainte de Europenele de gimnastica din Italia, componenții loturilor naționale s-au relaxat pentru cateva ore și și-au etalat talentul…

- Guvernul francez a trimis miercuri (31 ianuarie) vehicule blindate pentru a proteja o piața de alimente angro din Paris, dupa o escaladare a tensiunilor, cand fermierii au blocat autostrazile in Franța și Belgia și protestele s-au raspandit și in alte parți ale Europei, conform Reuters. Poliția franceza…