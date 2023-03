Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp un șofer de 34 de ani s-a rasturnat pe drumul DN66, in zona localitații Pui. Din primele informații se pare ca șoferul era baut și nu deține permis de conducere. „Astazi, in jurul orei 12:30, Poliția Orașului Hațeg a fost sesizata cu privire la producerea unui eveniment…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe DN7, unde un automobil și o motocicleta s-au ciocnit violent. Coliziunea a avut loc la intersecția strazilor Unirii cu Libertații, din localitatea hunedoreana Oraștie. Motociclistul a fost ranit, fiind preluat de o ambulanța. Conform IPJ Hunedoara, strada…

- Un tanar din Oraștie, județul Hunedoara, a fost dat disparut dupa ce a plecat la munca, in Germania. Polițiștii din Oraștie au fost sesizați ieri de tatal tanarului in varsta de 20 de ani – Ilie-Alexandru Pirva (foto) – de faptul ca fiul sau a plecat in data de 14 februarie și nu a mai […] Articolul…

- Traficul este blocat pe DN 7A Petrila și Obarșia Lotrului, in județul Hunedoara, din cauza zapezii cazute de pe versant pe șosea. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca circulația rutiera este blocata in județul Hunedoara, pe DN 7A Petrila și Obarșia Lotrului,…

- Un copil in varsta de 3 ani, lasat nesupravegheat pentru scurt timp, a murit, marți, dupa ce a cazut intr-o piscina, in stațiunea Straja din județul Hunedoara. Poliția din Lupeni a fost sesizata, marți, ca un copil in varsta de 3 ani a cazut intr-o piscina și este inconștient. Politistii au constatat…

- O femeie de 37 de ani a murit, iar alte doua persoane au fost ranite in urma unui accident in care au fost implicate trei mașini, produs vineri pe DN 66, in județul Hunedoara. Potrivit IPJ Hunedoara, accidentul a avut loc pe DN 66, in localitatea Ciopeia. Din cercetarile preliminare, polițiștii au stabilit…

- Un șofer a murit, iar alte doua persoane au fost ranite in urma unui accident produs joi intre doua mașini pe DN 74, in județul Hunedoara. Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul a avut loc pe DN 74, la ieșirea din localitatea Mihaileni catre Brad. In accident au fost implicate doua autoturisme, iar…

- Mai multe inscripții fasciste au aparut in zona unui parc din Deva. Polițiștii au deschis un dosar penal și ii cauta pe autori. Potrivit IPJ Hunedoara, inscripțiile au aparut pe trotuarul din zona parcului Opera din Deva. Polițiștii s-au autosesizat cu privire la faptul ca in aceasta zona au fost inscripționate…