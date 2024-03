Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera aradeni de la Sectorul Politiei de Frontiera Nadlac au depistat optsprezece cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un TIR, respectiv pe la ,,zona verde”, conform news.ro. „In data de 16.03.2024, in jurul orei 04:00,…

- 16 cetațeni din Siria și Turcia au fost prinși joi in timp ce incercau sa iasa din țara pe la Vama Nadlac II, ascunși intr-un camion, printre ladițe cu fructe. Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat, joi dimineața, 16 cetateni straini care…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Nadlac au depistat, ascunși intr-un TIR condus de un bulgar, respectiv pe jos, opt cetateni din... The post Nici o zi fara migranți prinși la vama Nadlac, incercand sa treaca ilegal frontiera appeared first on Special Arad · ultimele…

- Aproape 50 de migranti din sase tari din Asia au fost depistati de politistii de frontiera de la Nadlac II, judetul Arad, in timp ce incercau sa iasa ilegal din Romania, spre Ungaria. Ei erau ascunsi in doua TIR-uri, iar unul dintre acestea avea un locas special amenajat, un perete dublu, pentru a ascunde…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II și Borș au depistat 37 de cetateni din Sri Lanka, Bangladesh, Egipt, Maroc și Siria care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua mijloace de transport sau pe jos. 27 de cetațeni straini au fost…

- Zeci de migranti au fost prinsi de politistii de frontiera cand incercau sa iasa ilegal din tara pe la granita de vest a tarii, ascunsi in doua camioane, in timp ce cativa mergeau pe jos pe camp spre Ungaria.Miercuri dimineata, in timp ce la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II era verificat…

- 50 de migranți ascunși in TIR-uri, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, au fost prinși de politistii de frontiera aradeni de la Nadlac si Nadlac ll. In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, s-au prezentat la iesirea din țara doi cetațeni turci, aflați la volanul…

- Politistii de frontiera de la Nadlac II au prins, in ultimele 24 de ore, 145 de cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in cinci mijloace de transport, potrivit news.ro.Potrivit Politiei de Frontiera, in ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere…