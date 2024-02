Stiri pe aceeasi tema

- Primul „League Meet” regional de robotica – concurs inscris pe lista olimpiadelor și concursurilor oficiale ale ministerului Educației – la care au participat cate șase echipe din Arad și Timișoara, precum și cate o echipa din Hunedoara, Petrila, Drobeta Turnu Severin și Moldova Noua – 16 echipe in…

- Un microbuz in care se afla 8 persoane s-a rasturnat, marți, in zona Geoagiu, din județul Hunedoara. Autoritațile intervin de urgența. Potrivit ISU Hunedoara, marți dimineața, puțin dupa ora 07.00, in comuna Balșa, un microbuz cu 8 persoane s-a rasturnat. Din primele informații, nu sunt persoane blocate…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Simeria (județul Hunedoara) au depistat ieri, pe raza orașului Simeria, o fata in varsta de 15 ani, din municipiul Constanța, aflata in urmarire naționala, la solicitarea polițiștilor din cadrul IPJ Constanța. „Ca urmare a cooperarii cu polițiștii constanțeni,…

- Grav accident, incheiat tragic, in aceasta seara pe raza localitatii Zeicani, din judetul Hunedoara. Un tanar a murit si alti doi barbati au suferit rani dupa ce masina in care se aflau a parasit carosabilul si s-a rasturnat. In urma apelului la 112 s-au deplasat la fata locului pompierii Punctului…

- Sfarsit tragic in aceasta dimineata pentru un barbat in varsta de 47 de ani, din municipiul Lupeni, judetul Hunedoara. Acesta a murit dupa ce s-a aruncat de la etajul 8 al blocului in care locuia. Incidentul a avut loc la ora 9.08. Conform IPJ Hunedoara barbatul locuia singur. In cauza, polițiștii au…

- Circulatia e ingreunata pe DN 68, pe raza localitatii Zeicani, din judetul Hunedoara, dupa ce un autocamion a ajuns partial in afara carosabilului. „Se circula pe 1/2 cale pana aproximativ la ora 12”, a informat DRDP Timisoara. Articolul Trafic ingreunat pe DN 68, in vestul tarii, dupa ce un tir a derapat…

- Grav accident rutier in aceasta seara pe DN 66 (Dealul Hategului), in judetul Hunedoara. O coliziune intre doua masini a produs sase victime: un minor, doi barbati si trei femei au fost transportate de urgenta la spital. Pompierii ISU Hunedoara, din Bretea Romana, din Totești și de la Detașamentul Hunedoara…

- Iarna, cu prima zapada, și-a facut deja apariția, mai ales la munte, iar stațiunile montane din județul Hunedoara fac ultimele pregatiri in așteptarea turiștilor amatori de sporturi de iarna. Un nou sezon pentru amatorii de schi și saniuș „Vedeta” turismului hunedorean de iarna, care atrage in fiecare…