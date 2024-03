Doua autoturisme s-au rasturnat duminica dimineata in Vaslui si Olt, iar soferii lor si-au pierdut viata. Intr-unul din cazuri s-a produs si un incendiu. Ne-a oferit detalii Dalia State, de la Centrul Infotrafic al Politiei Romane: Doua accidente rutiere mortale produse in aceasta dimineata; primul, in judetul Vaslui, pe Drumul National 24A, in localitatea Lunca Banului. Aici, un autoturism s-a rasturnat in afara carosabilului, iar soferul a fost gasit decedat. Nu sunt restrictii de circulatie in zona. Iar cel de-al doilea s-a produs in judetul Olt, pe centura municipiului Caracal. Si aici un…