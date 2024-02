Accident grav în județul Sibiu. Trei adulți și un copil au ajuns de urgență la spital Un accident rutier grav s-a petrecut joi seara in județul Sibiu. O mașina s-a rasturnat pe marginea carosabilului. In urma evenimentului, patru persoane, printre care un copil, au ajuns la spital. Un nou accident grav in Sibiu. O mașina s-a rasturnat, un copil și trei adulți spitalizați Dupa tragedia din primele ore ale zilei de miercuri, din Copșa Mica , acolo unde un tanar de 29 de ani și copilul sau de doar 8 luni au murit, inca un accident rutier grav s-a petrecut pe raza județului Sibiu. La orele serii, șoferul unei mașini a pierdut controlul direcției de mers, in timp ce se deplasa pe DN… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar si un bebelus de 8 luni, au murit, azi noapte, intr-un accident petrecut pe DN 14, la ieșirea din localitatea Copșa Mica spre Mediaș. O tanara de 17 ani a fost grav ranita. Potrivit IPJ Sibiu , barbatul de 29 de ani, din Seica Mare, conducea un autoturism spre Medias. El a pierdut controlul…

- FOTO: Accident grav pe DN 14. Un copil de 8 luni și un barbat și-au pierdut viața dupa ce o mașina s-a rasturnat Un accident deosebit de grav s-a petrecut in noaptea de marți spre miercuri, pe DN14, la ieșirea din Copșa Mica spre Mediaș. Un bebeluș de 8 luni și un barbat și-au pierdut viața dupa ce…

- Șase persoane au fost ranite in urma unui accident care a avut loc luni seara pe DN 14B, in Copșa Mica, județul Sibiu, dupa impactul dintre doua mașini.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, accidentul a avut loc pe DN 14B, in zona localitații Copșa Mica, potrivit…

- Doua echipaje SMURD dintre care unul cu medic, doua ambulante SAJ si o autospeciala de stingere au intervenit de urgenta pe DN 14 B la iesirea din Seica Mica spre Copsa Mica la un accident rutier. Echipajele medicale au acordat ingrijiri medicale pentru doi minori si patru adulti. Un minor de 10 ani…

- 28 de percheziții au fost facute, marți, 16 ianuarie, de polițiștii de la Economic in cadrul unui dosar in care sunt verificate vanzari online de produse ale unor marci falsificate, relateaza Agerpres.Perchezițiile au fost efectuate la sediile sociale ale unor societati comerciale si domiciliile unor…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca traficul rutier este intens pe DN 1 Ploiesti – Brasov, la ora 11.00, circulandu-se pe alocuri in coloana pe raza localitatii Comarnic, pe sensul de urcare, dar si intre statiunile Predeal si Busteni (Valea Prahovei), pe sensul…

- Astazi se lanseaza numarul 21 din noua seria a revistei de cultura „ Țara Barsei ”. Cel de-al 21-lea numar din seria noua a revistei de cultura „Țara Barsei” va fi lansat marți, 12 decembrie, la sediul Muzeului „Casa Mureșenilor” , instituție care patroneaza publicația. Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov…

- Traficul rutier este blocat joi dimineata pe DN14, la iesirea din Slimnic spre Medias, unde a luat foc cabina unui camion, fara sa fie nimeni ranit, a anuntat purtatorul de cuvant al IPJ Sibiu, Elena Welter, potrivit Agerpres.Pompierii sibieni intervin cu doua autospeciale de stingere si un echipaj…