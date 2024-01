Societatea demnității Cum bine știm, „demnitate” vine din latinescul dignitas, care la romani se referea la persoane cu rang in societate. Cicero a folosit in acest ințeles cuvantul luand in seama prestigiul legat de rang. Dar tot el a vorbit de auctoritas și-i atribuie lui Iulius Cezar voința de a fi astfel incat nimeni sa nu-i fie egalul. Se și considera azi ca dignitas s-ar fi format in coevoluție cu auctoritas. Semnificația demnitații s-a completat insa in zorii democrației, in joc fiind nu numai prestigiul, ci și comportamentul oamenilor unul fața de altul. Putem insa delimita mai strict noțiunea și spune ca,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

