Stiri pe aceeasi tema

- „Daca PSD are nevoie de mine, voi raspunde pozitiv. In primul rand, pentru ca as vrea sa-mi continui aceasta experienta pe care o am pentru tara. Daca nu, sigur ca fiecare poate supravietui. Mi-as fi dorit o alianta, sincer, dar la momentul acesta chiar nu mai e posibila aceasta alianta. (…) Ca nu mai…

- Ion Iliescu, fostul președinte al Romaniei, ”un om de stanga toata viața”, a acordat un interviu lui Ionuț Vulpescu, fostrul sau consilier. La 94 de ani impliniți pe 3 martie, Ion Iliescu inca este coerent și iși amintește de tinerețe. Ion Iliescu: ”Primele mele examene serioase au fost in vara lui…

- E important insa ca zodiile sa urmareasca numai acele activitați și interese pentru care se simt menite, și sa o faca cu spirit practic și rațiune.Are loc insa și o cuadratura intre Venus și Luna care poate semana tensiune.BerbecIntensitatea pe care o resimți maine in dragoste poate fi intr-adevar inspaimantatoare,…

- Cercetatorii din Olanda au efectuat un studiu amplu și de lunga durata pentru a determina varsta maxima pana la care poate trai un om. Cercetatorii au sugerat ca este puțin probabil ca un om sa traiasca mai mult de 115 ani, durata maxima de viața pentru o femeie ajungand la 115,7 ani, in timp ce barbații…

- Simona Halep (32 de ani) a dat in judecata Quantum Nutrition, firma canadiana care a produs pudra de colagen contaminata cu roxadustat consumata de sportiva. Jurnaliștii americani de la CNN au publicat pasaje din dosar. Simona Halep nu face niciun pas in spate in lupta pentru curațarea imaginii. Suspendata…

- Judecatorul Cristian Danileț a condus miercuri ultima ședința de judecata. In fața colegilor sai din Tribunalul Cluj, judecatori, grefieri și procurori, cu lacrimi in ochi, Danileț le-a vorbit r depre demnitate și onoare. Judecatoril le-a spust ca nu ar fi vrut sa plece „N-ar trebui sa ne facem de…

- Doar o treime dintre romani cred ca in 2024 vor avea o viața mai buna, comparativ cu 48% in 2023, arata un studiu al Reveal Marketing Research, publicat marți și citat de HotNews. Conform aceluiași studiu, 47% dintre romani nu adopta nici o perspectiva optimista, nici una pesimista in privința anului…

- Doar o treime dintre romani cred ca in 2024 vor avea o viața mai buna, comparativ cu 48% in 2023, arata un studiu al Reveal Marketing Research, publicat marți și citat de HotNews. Conform aceluiași studiu, 47% dintre romani nu adopta nici o perspectiva optimista, nici una pesimista in privința anului…