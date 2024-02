Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Tudor Popescu a comentat situația Simonei Halep, pentru Sport.ro . Gazetarul susține ca dubla-caștigatoare de Grand Slam „merita ce i se intampla”. „Simona Halep nu are cum sa aiba caștig de cauza la TAS. Sportivul este raspunzator. Așa este regulamentul, cu toate ca, așa cum am susținut și…

- Simona Halep a dat in judecata compania canadiana care a produs suplimentul contaminat care, in opinia ei, a dus la suspendarea sa pe patru ani pentru dopaj. Halep cere daune de peste 10 milioane de dolari de la Quantum Nutrition, care opereaza sub numele de Schinoussa Superfoods, dupa ce a fost depistata…

- Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a emis un comunicat cu privire la audierea Simonei Halep (32 de ani). Simona Halep s-a prezentat timp de 3 zile in fața judecatorilor de la TAS. Dubla campioana de Grand Slam spera sa obțina o reducere a suspendarii de 4 ani, primita in cazul de dopaj.…

- Elisabeta Lipa, președinta ANS, a comentat cazul fostului lider WTA Simona Halep, subliniind responsabilitatea echipei, dar amintind și ce prevede Legea Anti-Doping in asemenea cazuri. Simona Halep va fi audiata intre 7 și 9 februarie la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, acolo unde merge…

- Romania se situeaza printre ultimele țari din Europa cu privire la accesul la tratamente de ultima generație, astfel ca pacienții sunt nevoiți sa ajunga in instanța pentru a primi medicamentele de care, de foarte multe ori, depinde viața lor. Doar in ulti

- Simona Halep va juca alaturi de Andrei Pavel, in luna iunie, intr-un meci demonstrativ impotriva perechii Andre Agassi – Steffi Graf, la ediția din acest an a Sports Festival. Suspendata pe o perioada de 4 ani pentru dopaj, Halep va reveni astfel pe teren dupa o lunga pauza. „Simona Halep revine in…

- Simona Halep a revenit zilele trecute la antrenamente, pe terenurile din Dubai, dupa mai multe saptamani in care nu s-a atins de vreo racheta. Insa nu doar Sarbatorile și faptul ca s-a deplasat in Romania de Craciun au facut-o sa scada ritmul de pregatire. Gazeta Sporturilor informeaza, in exclusivitate,…