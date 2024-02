Stiri pe aceeasi tema

- In așteptarea verdicului de la TAS pentru o reducere a suspendarii de patru ani primita in cazul de dopaj, Simona Halep a dat in judecata firma candiana care a produs suplimentul contaminat și cere daune uriașe.Fosta lidera mondiala a dat in judecata compania canadiana care a produs suplimentul nutritiv…

- Simona Halep cere daune de peste 10 milioane de dolari de la firma canadiana care a produs suplimentul nutritiv care ar fi fost contaminat. Sportiva a decis sa dea compania Quantum Nutrition, care opereaza sub numele de Schinoussa Superfoods, in judecata, dupa ce a fost depistata pozitiv la US Open…

- Simona Halep a dat in judecata compania canadiana care a produs suplimentul nutritiv care, in opinia ei, a dus la suspendarea sa pe patru ani pentru dopaj. Halep cere daune de peste 10 milioane de dolari de la Quantum Nutrition, care opereaza sub numele de Schinoussa Superfoods, dupa ce a fost depistata…

- Simona Halep a dat in judecata compania canadiana care a produs suplimentul contaminat care, in opinia ei, a dus la suspendarea sa pe patru ani pentru dopaj. Halep cere daune de peste 10 milioane de dolari de la Quantum Nutrition, care opereaza sub numele de Schinoussa Superfoods, dupa ce a fost depistata…

- Simona Halep (32 de ani) a intentat un proces in care solicita daune de peste 10 milioane de dolari de la compania canadiana care a realizat suplimentul nutritiv contaminat. Jucatoarea din Romania așteapta verdictul de la TAS pentru a afla daca va scapa de suspendarea primita in cazul de dopaj sau i…

- Simona Halep a dat in judecata compania canadiana care a produs suplimentul nutritiv care, in opinia ei, a dus la suspendarea sa pe patru ani pentru dopaj. Halep cere daune de peste 10 milioane de dolari de la Quantum Nutrition, care opereaza sub numele de Schinoussa Superfoods, dupa ce a fost depistata…

- In așteptarea verdicului de la TAS pentru o reducere a suspendarii de patru ani primita in cazul de dopaj, Simona Halep a dat in judecata firma candiana care a produs suplimentul contaminat și cere daune uriașe.

- Antrenorul Patrick Mouratoglou a fost audiat, joi, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne, unde este judecat cazul de dopaj al Simonei Halep. Antrenorul si-ar fi asumat vina pentru faptul ca Simona Halep a ajuns sa ia un supliment contaminat cu Roxadustat, scrie News.ro.