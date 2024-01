Florin Achim (32 de ani), fost fundaș dreapta la FCSB, a fost invitat la GSP Live și a reconfirmat duritatea antrenamentelor lui Thomas Neubert (55), preparatorul fizic al roș-albaștrilor. Proaspat instalat in poziția de team manager la Minaur Baia Mare, dupa ce a pus ghetele in cui, Achim a vorbit in studioul Gazetei Sporturilor despre cat de solicitante erau ședințele de pregatire cu Neubert. VIDEO. ...