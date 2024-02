Fotbal – Florin Achim: Normal că ne dorim și o promovare în Liga 1 Noul team manager al echipei de fotbal CS Minaur Baia Mare a vorbit in direct la GSP Live despre obiectivele pe care le are in noua funcție. Pe termen scurt, acesta spune ca obiectivul e menținerea in Liga 3, insa pe viitor se dorește și o promovare in Liga 1. ”Am simțit ca e momentul sa inceapa o noua etapa in cariera mea și am acceptat propunerea. Nu mai știu daca mai eram motivat 100% ca jucator, dar mi-am dorit sa pornesc pe drumul de conducator. Am simțit ca acum e momentul sa fac acest pas. E o varsta frageda in aceasta meserie și imi doresc sa am o cariera frumoasa. Pe termen scurt, obiectivul… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

