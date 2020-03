Dupa cum se știe Smiley alias Tiberiu Andreea Maria și echipa lui de la casa de producție au fost plecați in Statele Unite ale Americii pentru a face muzica impreuna cu colegii de acolo care au fost și ei in țara. Iata ca acum solistul și echipa lui s-au intors in plina epidemie de Corina... Read More Post-ul Smiley s-a autoizolat la domiciliu dupa calatoria in America apare prima data in TaBu .