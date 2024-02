Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles s-a retras pe perioada tratamentului pentru cancer la domeniul de la Sandringham. O parte din atribuțiile sale sunt acum preluate de moștenitorul tronului, prințul William. Regele va continua sa promulge legi și sa țina legatura cu premierul. Charles și-a facut ieri o apariție publica…

- Actuala coaliție de guvernare a luat la sfarșitul saptamanii trecute, pe furiș, o decizie privind acordarea vizei pentru SUA care va scandaliza intreaga Romanie. La sfarșitul saptamanii trecute, liderii coaliției de guvernare au luat, „pe mute” o decizie incredibila privind obținerea vizei pentru Statele…

- Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii și Institutul Cultural Roman din New York celebreaza Ziua Culturii Naționale in America de Nord printr-un mini-turneu de muzica clasica, care va avea ca protagoniști doi muzicieni de renume internațional: vi

- Alexandru Panait, tanarul care a digitalizat sute de primarii din Romania in mai puțin de un an, și-a extins din acest an proiectul ambițios și peste hotare, mai precis in Statele Unite ale Americii.

- Printul Harry considera ca el si copiii lui nu se pot „simti ca acasa” in Regatul Unit din cauza lipsei unor masuri adecvate de siguranta, a declarat avocatul sau, joi, la Londra, unde printul britanic contesta la Inalta Curte incetarea asigurarii sistematice a securitatii sale, informeaza AFP. Ducele…

- "Nu am venit sa insist sa reveniti in Romania, pentru ca stiu ca n-o veti face. Ati realizat si aveti deja o familie in Statele Unite si sunt ferm convins ca va este foarte greu sa reveniti in acest moment in Romania. In schimb, putem dezvolta lucruri impreuna", a aratat el.Marcel Ciolacu a spus ca…

- Premierul Marcel Ciolacu si-a inceput vizita oficiala in Statele Unite ale Americii la Muzeul Memorial al Holocaustului din Washington, unde a comemorat, duminica, victimele genocidului din cel de-Al Doilea Razboi Mondial.

- John Charles Rigsby, barbat domiciliat in Statele Unite ale Americii, Tenesse, Cornesville, a fondat in Romania firma Quality Assurance Services SRL Sediul societatii este in judetul Constanta, orasul Ovidiu, strada D nr. 20John Charles Rigsby, barbat domiciliat in Statele Unite ale Americii, Tenesse,…