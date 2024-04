Stiri pe aceeasi tema

- Romanii trebuie sa știe ca data pana cand trebuie sa iși monteze repartitoare de caldura a fost modificata. Daca inițial ar fi trebuit sa fie montate pana pe data de era 15 aprilie, Guvernul a schimbat termenul prin OUG.

- Foto – Shutterstock Intrebarea unei romance stabilite in Statele Unite ale Americii, postata pe un grup de Facebook dedicat romanilor intorși acasa, a dunat o serie de raspunsuri interesante, potrivit StiriDiaspora. Romanca a vrut sa afle de la ceilalți utilizatori de ce romanii se poarta urat atunci…

- Anunț important pentru romanii care iși planuiesc calatorii! Biletele de avion sunt mai ieftine in aceasta perioada a anului. Turiștii se pot bucura de prețuri mai ieftine la biletele de avion. Iata ce oferte au aparut!

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, vineri, ca s-a alaturat romanilor care au depus solicitare pentru a obtine viza de calatorie pentru Statele Unite al Americii, scopul demersului fiind acela de a cobori rata respingerilor sub 3%, pentru a indeplini astfel conditiile eliminarii vizelor pentru SUA,…

