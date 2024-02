Un elicopter a aterizat marti dupa-amiaza in gradinile Palatului Buckingham, dar nu este clar cine se afla la bord sau care este scopul aterizarii sale, a relatat SkyNews, in timp ce tabloidul The Daily Mail scrie ca printul Harry a fost vazut sosind marti la Clarence House pentru o "scurta intalnire" cu Regele Charles, dupa ce monarhul a fost diagnosticat cu cancer, noteazp news.ro.

Ducele de Sussex, care locuieste in SUA, a fost vazut stand in spatele unui Land Rover care facea parte dintr-un convoi de masini ce a sosit la resedinta regala de langa Palatul Buckingham. Harry a sosit in Marea…