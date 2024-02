Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Harry a zburat la Londra pentru a-și vedea tatal dupa ce Regele Charles al III-lea a fost diagnosticat cu cancer. Dar Harry nu și-a vazut fratele, pe Prințul William, in timpul vizitei care a durat 24 de ore. Deși mulți așteptau aceasta intalnire, acum se intreaba ce se intampla acum intre Prințul…

- Tipul de cancer nu a fost dezvaluit, dar, potrivit comunicatului Palatului Buckingham, regele a inceput inca de luni "tratamentele obisnuite", potrivit BBC.Palatul Buckingham spune ca regele "ramane deplin pozitiv in ceea ce priveste tratamentul sau si asteapta cu nerabdare sa revina cat mai curand…

- Familia regala britanica se afla in centrul atenției nu doar pentru activitațile lor oficiale, ci și pentru aspecte mai personale, cum ar fi performanțele lor școlare. Ce rezultate au avut la invațatura membrii Casei Regale? Realitatea Casei Regale, dincolo de aparențe Un articol recent publicat de…

- Președintele sud-coreean Yoon Suk Yeol și-a inceput oficial vizita de stat in Marea Britanie marți (21 noiembrie). Acesta a fost primit de catre regele Charles. Yoon, care a sosit la Londra luni (20 noiembrie), a primit o garda de onoare și a luat parte la o procesiune spre Palatul Buckingham. Prințul…