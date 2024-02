Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter a aterizat marti dupa-amiaza in gradinile Palatului Buckingham, dar nu este clar cine se afla la bord sau care este scopul aterizarii sale, a relatat SkyNews, in timp ce tabloidul The Daily Mail scrie ca printul Harry a fost vazut sosind marti la Clarence House pentru o "scurta intalnire"…

- In ciuda faptului ca ruptura dintre Ducele de Sussex și Familia Regala parea definitiva, diagnosticul primit de monarh nu l-a lasat indiferent. Dupa ce s-a intors de urgența in țara natala, Prințul Harry a parasit reședința Regelui Charles dupa doar 45 de minute. Prințul Harry a parasit reședința Regelui…

- Printul Harry a fost vazut sosind marti la Clarence House pentru o „scurta intalnire” cu Regele Charles, dupa ce acesta a fost diagnosticat cu cancer. Intre timp, a aparut și prima fotografie cu monarhul, dupa anunțul bolii. Suveranul britanic a plecat de la Clarence House, alaturi de regina Camilla…

- Prințul Harry a ajuns, marți seara, la Londra, dupa anunțul ca tatal sau, regele Charles, sufera de cancer, scrie BBC. Prima fotografie cu mezinul familie regale dupa ce a ajuns la Clarence House a fost facuta publica.

- Anul 2024 a debutat dificil pentru Familia Regala Britanica, o serie de evenimente nefericite culminand cu anunțul din 5 februarie, privind diagnosticul de cancer al Regelui Charles. Aceasta provocare pune la incercare relația deja tensionata dintre cei doi fii ai monarhului, Prinții William și Harry,…

- Prințul Harry se intoarce acasa, in Londra, pentru a-l vedea pe tatal sau. Regele Charles trece prin momente grele de cand a fost diagnosticat cu cancer. Monarhul britanic se confrunta in prezent cu probleme de sanatate.

