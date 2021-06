Skanska a finalizat tranzacția și a livrat Campus 6.2 și 6.3 către noul proprietar, austriecii de la S IMMO Dupa ce in luna decembrie a vandut cele doua cladiri aflate in business park-ul Campus 6 din București pentru 97 milioane de euro, Skanska preda corpurile 6.2 și 6.3 noului proprietar, S IMMO AG . Tranzacția care a avut loc in decembrie 2020 a marcat inceputul parteneriatului dintre Skanska și compania imobiliara austriaca și este cea mai mare tranzacție a Skanska pe piața romaneasca de pana acum. Cele doua cladiri de clasa A cu 11 etaje care prezinta o suprafața inchiriabila de aproape 38.000 de mp și 463 de locuri de parcare, predate catre S IMMO AG, sunt deja inchiriate in proporție de 99%… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

