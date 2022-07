Stiri pe aceeasi tema

- Compania de Apa Oltenia a anuntat ca rezerva de apa a municipiului Craiova s-a epuizat, din cauza unei avarii si a consumului mai mare, iar oamenii vor avea apa timp de doar doua ore astazi, intre orele 19.00 si 21.00. „Din cauza avariei de pe aductiunea de apa Isvarna – Craiova, pentru remedierea careia…

- Craiova inca sta destul de slab la capitolul canalizare si asfaltare, iar aceasta situatie este intalnita chiar si in zona centrala a orasului. Cel mai bun exemplu in acest sens este strada Artarului, paralela cu Bulevardul 1 Mai. Aici nu exista canalizare, iar strada este facuta praf, chiar daca aceasta…

- Compania de Apa Oltenia face apel catre toti utilizatorii, atat din Craiova, cat și din celelalte localitați ale județului, sa foloseasca apa de la robinet doar pentru consum casnic, nu pentru udarea culturilor agricole, a gazonului, umplerea bazinelor și a diverselor recipiente, deoarece orice consum…