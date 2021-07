Stiri pe aceeasi tema

- Unele competitii din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo (23 iulie - 8 august) ar putea avea loc cu portile inchise, a anuntat vineri un ziar japonez, in timp ce autoritatile sunt ingrijorate in legatura cu actuala crestere a cazurilor de Covid-19 din capitala nipona, informeaza AFP. …

- Un membru al echipei olimpice ugandeze, vaccinat, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus la sosirea în Japonia, cu aproape o luna înainte de începerea Jocurilor Olimpice de la Tokyo (23 iulie - 8 august), informeaza AFP.Noua sportivi, antrenori si oficiali ai delegatiei din…

- In ipoteza in care spectatorii locali vor fi admisi la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie-8 august), ei ar putea fi obligati sa prezinte un rezultat negativ la testul anti-Covid sau un certificat de vaccinare, a afirmat, luni, un jurnal nipon, citat de AFP. Aclamatiile si consumul…

- In ipoteza in care spectatorii locali vor fi admisi la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie-8 august), ei ar putea fi obligati sa prezinte un rezultat negativ la testul anti-Covid sau un certificat de vaccinare, a afirmat, luni, un jurnal nipon, citat de AFP, potrivit Agerpres. Aclamatiile…

- Japonezul Kei Nishikori (45 ATP) și-a exprimat îngrijorarea cu privire la organizarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Nu este singurul caz din sportul alb care ia o astfel de poziție, chiar Naomi Osaka aratându-se sceptica cu privire la competiția care ar trebui sa înceapa în…

- Principalele foruri implicate în organizarea JO de la Tokyo au decis masurile care se vor lua pe durata competiției, pentru ca totul sa se desfasoare în siguranta. Printre ele se numara și testarea Covid-19 la care vor fi supuși sportivii pe toata perioada competiției.Potrivit site-ului…

- Premierul japonez Yoshihide Suga a declarat vineri starea de urgenta la Tokyo si in prefecturile vestice Osaka, Kyoto si Hyogo, cu trei luni inaintea debutului Jocurilor Olimpice de vara prevazute in capitala Japoniei, in efortul de a stopa cresterea numarului de cazurilor de infectare cu Covid-19,…

- Guvernul japonez a aprobat vineri masuri mai puternice impotriva coronavirusului la Tokyo si in alte regiuni, cu mai putin de trei saptamani inainte de ridicarea starii de urgenta in capitala si cu ceva mai mult de 100 de zile inaintea Jocurilor Olimpice, transmite AFP. JO 2020 de la Tokyo, amanate…