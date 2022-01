Sistemul de operare Windows 11 va fi disponibil prin upgrade mai devreme decât termenul estimat Upgrade-ul la sistemul de operare Windows 11 va deveni disponibil pentru toate dispozitivele eligibile, inaintea termenului planificat initial, respectiv jumatatea anului 2022, a anuntat Microsoft. Conform companiei producatoare, in prezent, Windows se afla pe mai mult de 1,4 miliarde de dispozitive active pe luna, timpul total petrecut in acest sistem de operare fiind in crestere cu 10% fata de nivelurile de dinainte de pandemie. Cercetarile efectuate de Microsoft arata o crestere cu aproape 50% a numarului de persoane care intentioneaza sa utilizeze computerul pentru a lucra, pentru gaming sau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

