Sinucidere în familie la Călărași; două femei au murit, un bărbat este în stare gravă O mama și cei doi copii ai sai au incercat sa se sinucida, vineri dupa-amiaza, la Calarași. Femeia și fiica sa au murit, in timp ce fiul este in stare grava la spital. Cei trei mai incercasera sa se sinucida, in același mod, in urma cu aproximativ cinci ani. Poliția din Calarași fost sesizata vineri seara ca trei persoane (mama, fiica și fiul) au intrat voluntar in apa Brațului Borcea al Fluviului Dunarea, cu intenția de a se sinucide. Cei trei au fost scoși din apa d epompieri, dar mama și fiica au fost declarate decedate, in timp ce fiul prezenta semne vitale, fiindu-i acordate ingrijiri medicale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

