Un baiețel de sase ani a fost imbarcat in avionul greșit, din cauza unei greșeli flagrante facute de o companie aeriana. Cazul micuțului Casper amintește de intriga din „Singur Acasa 2". Casper ar fi trebuit sa plece singur din Philadelphia, cu destinația Fort Myers, Florida, unde il aștepta bunica sa. Cand femeia nu și-a vazut […]