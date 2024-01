Sindicatul Liber ROMGAZ anunta o actiune de protest pentru ziua de luni, 29 ianuarie. ”Organizarea acestei actiuni de protest a salariatilor din S.N.G.N. ROMGAZ S.A. este fata de intentia angajatorului de a micsora salariile de incadrare cu 5,82% si de a nu prevedea in B.V.C. al anului 2024 sumele aferente adaosurilor, primelor si indexarea cu rata inflatiei, prevazute in Contractul Colectiv de Munca”, au transmis sindicalistii. Acestia precizeaza ca vor lua parte 500 de salariati, care vor protesta in interiorul si in exteriorul companiei. ”Biroul executiv al Sindicatului Liber Romgaz spera sa…