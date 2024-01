Nervi la Mediaș! Romgaz respinge protestul sindicaliștilor: ”E ilegal” Romgaz a emis o declarație in replica la anunțul sindicaliștilor privind organizarea unui protest impotriva intenției firmei de a reduce salariile de incadrare cu 5,82%. Romgaz susține ca protestul organizat de sindicaliști in fața sediului de la Mediaș incalca legislația, afectand astfel activitațile companiei. Mai mult, firma respinge acuzațiile sindicaliștilor, considerandu-le nefondate. „Conducerea Romgaz nu susține nicio forma de manifestare publica care ar urma sa aiba loc in incinta sau pe terenurile deținute sau utilizate de societate”, se menționeaza in comunicatul transmis de Romgaz.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

