- Este veste momentului in sportul romanesc! Simona Halep revine pe terenul de tenis pe 15 iunie 2024, in cadrul celei de-a 5-a ediție a Sports Festival. Acest eveniment va avea loc in sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Iata anunțul oficial in cazul jucatoarei de tenis!

- Pragmatismul o impinge mai degraba spre retragere daca suspendarea de 4 ani pentru dopaj va fi menținuta. Ca ceea ce dorește din tot sufletul este sa revina, insa, nu incape nicio indoiala. De fiecare data, declarații au fost aproape fara echivoc. Se contrazice, dar sincera a fost de fiecare data.…

- U-BT Cluj-Napoca a invins echipa poloneza Slask Wroclaw, cu scorul de 80-76 (20-13, 23-19, 14-21, 23-23), marti seara, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in Grupa B a competitiei masculine de baschet EuroCup.Campioana Romaniei s-a impus in fata ultimei clasate la capatul unui meci mai echilibrat…

- Simona Halep ne-a parasit. Satula sa traiasca permanent in lumina reflectoarelor, sa fie permanent urmarita și fiecare pas al ei transformat in știre, Simona s-a mutat din țara. Sportiva din Constanța a renunțat la traiul pe meleaguri mioritice și s-a mutat cu cațel și purcel in țarile calde, scrie…

- Sambata, 11 noiembrie, de la ora 18.00, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și CSM Targu Jiu, joc din cadrul etapei a 10-a din Liga Florilor MOL. Este penultimul joc oficial din acest an pentru fetele noastre și ultimul pe teren propriu, astfel ca așteptam…