- Urmeaza cea mai importanta perioada din viața Simonei Halep! Jucatoarea de tenis a pornit inspre Miami Open, primul turneu dupa un an de pauza, in care a fost suspendata! Simona Halep a așteptat cu nerabdare sa se intoarca pe teren, astfel ca are emoții uriașe. Iata primele declarații!

- Simona Halep a plecat, luni dimineata, la turneul WTA de la Miami, programat in perioada 17 - 31 martie. Este primul turneu la care ia parte sportiva din Constanța, dupa ce TAS i-a redus suspendarea de patru ani la noua luni, in cazul de dopaj. „Nu stiu ce va fi, am emotii, dar ma bucur ca revin pe…

- Simona Halep s-a intors in Romania si ar putea reveni pe terenul de tenis in mai putin de doua saptamani. Jucatoarea romana de tenis vine astazi la Sinteza Zilei si va vorbi in exclusivitate pentru Antena 3 CNN despre verdictul TAS, dar si despre planuril

- Dupa ce a ieșit invingatoare din "lupta" cu TAS, la revenirea in țara, Simona Halep a ținut sa transmita un mesaj pentru toți romanii care au susținut-o in tot acest timp, dupa ce la finalul anului 2022 a fost suspendata, fiind gasita pozitiv la o substanța interzisa in randul sportivilor. Iata declarațiile…

- Simona Halep a declarat, joi dimineata, la intoarcerea de la Dubai unde se antreneaza, ca a știut mereu ca adevarul va ieși la iveala privind acuzațiile de dopaj, iar acum va avea „mare provocare” sa revina in top 10 WTA, relateaza Agerpres și GSP. Ea a mai spus ca vrea sa participe la turneul de la…

- Simona Halep (32 de ani) e tot mai aproape sa revina pe teren dupa ce pedeapsa de 4 ani i-a fost fost redusa la 9 luni de TAS. Sportiva din Constanța pare aproape sa joace la la Miami (19-31 martie), turneu de categorie WTA 1000. Fara meci oficial din august 2022, cand pierdea in turul 1 la US Open,…

- Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne i-a redus suspendarea Simonei Halep de la 4 ani la 9 luni. Decizia este definitiva.Primul turneu la care Simona Halep ar putea participa este Miami Open, care va avea loc intre 19 și 31 martie. Pentru ca nu mai are niciun punct WTA Simona va fi nevoita sa…

- Astazi este o zi importanta pentru Simona Halep! Jucatoarea de tenis se afla deja la Lausanne, acolo unde au loc, astazi, audierile TAS. Sportiva de performanța nu va face declaratii pana la incheierea audierilor, in timp ce dezbaterile incep la ora 10.30 si vor fi cu usile inchise.