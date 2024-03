Stiri pe aceeasi tema

- Darren Cahill a fost de partea Simonei Halep pe intreaga durata a scandalului de dopaj in care a fost implicata dubla campioana de Grand Slam, iar acum antrenorul australian a vorbit despre „tortura” la care a fost supusa fosta sa eleva.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a conformat, joi seara, intr-o postare pe Instagram, ca isi va face revenirea oficiala in circuitul profesionist la turneul WTA 1.000 de la Miami. ‘‘Sunt incantata sa va anunt ca imi voi face revenirea in circuitul WTA in doua saptamani la @miamiopen! Multumesc…

- Simona Halep a declarat, joi dimineata, la intoarcerea de la Dubai unde se antreneaza, ca a știut mereu ca adevarul va ieși la iveala privind acuzațiile de dopaj, iar acum va avea „mare provocare” sa revina in top 10 WTA, relateaza Agerpres și GSP. Ea a mai spus ca vrea sa participe la turneul de la…

- Simona Halep poate juca din nou, dupa eliminarea suspendarii aplicata marii sportive. Cel mai probabil se va inscrie la Miami Open (19 martie a.c) dar in mod sigur va participa la turneul sau preferat de Grand Slam, Roland Garros, ce va incepe pe 26 mai a.c. Suspendarea Simonei Halep pentru dopaj, ce…

- Presa internaționala a reacționat imediat dupa ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv a decis, marți, 5 februarie, sa-i reduca de la 4 ani la 9 luni suspendarea Simonei Halep in cazul de dopaj.„Libera sa-si continue cariera in tenis. Suspendarea de patru ani a Simonei Halep a fost redusa la noua luni de…

- Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne i-a redus suspendarea Simonei Halep de la 4 ani la 9 luni. Decizia este definitiva.Primul turneu la care Simona Halep ar putea participa este Miami Open, care va avea loc intre 19 și 31 martie. Pentru ca nu mai are niciun punct WTA Simona va fi nevoita sa…

- Cat mai are de așteptat Simona Halep pana afla verdictul Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne? TAS a anunțat intr-un comunicat ca speța Simonei Halep inca este in judecare și, in acest moment, nu poate fi inaintata o data in care verdictul va fi comunicat. ”In prezent, completul de arbitraj…

- Sprijin neașteptat pentru Simona Halep! Celebrul Boris Becker ii ia apararea: 'Sper sa primeasca o a doua șansa, iar suspendarea sa se reduca!'Boris Becker, fost caștigator de 6 ori in turnee de Grand Slam, spera in revenirea Simonei Halep pe teren. Fostul star a avut o discuție cu ziariștii romani…