- Killa Fonic lanseaza videoclipul piesei „Ploaia divina”, cu un vizual puternic, senzual, dominat de nuanțe violet și turcoaz. Pentru acest clip, artistul a filmat alaturi de mai multe specii de șerpi, de dimensiuni și culori diferite. Șerpii de la filmare erau deja adevarate personaje, cu nume precum:…

- Killa Fonic lanseaza piesa „Todos”, in cadrul proiectului THE SESSION. Melodia face parte din albumul experimental „Homo Luminis” și este a treia piesa din acest gen afro-trap. „Intenționez sa merg in aceasta direcție impreuna cu Angelo(REALM), producator Global Records. Singurul termen din spaniola…

- Cezar Guna, artist Global Records, lanseaza clipul piesei „Nino Nino”, o melodie care vorbește despre alegeri și bani, cu un vizual cinematic care amintește de filmele polițiste. „Imi este foarte draga aceasta piesa, care are un mesaj ascuns. Tu ești singurul care poate sa faca o schimbare, care poate…

- La doar 18 ani, Eva Parmakova este noua revelație a muzicii pop din Bulgaria și lanseaza cel de-al treilea single „Drum” – o piesa compusa intr-o tabara de songwriting de la Sofia. „Melodia s-a...

- Vlad Musta, artist Global Records, lanseaza clipul piesei „Bilete doar dus”, o melodie care vorbește despre iubirea adolescentina. Artistul a povestit: „Melodia aceasta surprinde foarte bine momentul in care ești extrem de indragostit de cineva, iar acea persoana nu iți da importanța. Și atunci lupți…

- Zdob și Zdub lanseaza inca un single de pe albumul prospat lansat – Bestiarium, al zecelea material discografic din cariera si totodata o colectie de 14 melodii. Zdob si Zdub a lansat pana in prezent 5 melodii de pe album: „Ursul”, „Lupul Solidar”, „Omul Liliac”, „Colindul leului” si „India ma cheama”.…

- Machiata discret, imbracata intr-un tricou simplu, privind direct in camera – Irina Rimes iși arata latura vulnerabila in clipul piesei „Dorule”. Melodia vorbește despre rani deschise ale sufletului, durerea dorului care se simte in tot corpul, inimi frante. Cand imi șterg lacrimile Ma ustura palmele.…

- Mark Stam și AMI lanseaza clipul piesei „Ca sa fii fericit” – o melodie despre iubire, care vorbește despre micile compromisuri pe care trebuie sa ți le asumi intr-o relație, pentru ca aceasta sa funcționeze. „Chiar daca piesa transmite melancolie, are un mesaj optimist: ca sa fii fericit, trebuie sa…