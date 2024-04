Bastien lansează „Mai bine așa” Bastien, un tanar compozitor talentat și sensibil, a simțit mereu ca muzica este limbajul prin care poate exprima cele mai profunde emoții și trairi ale inimii sale. Cu o abilitate de a patrunde in adancurile sufletului, el a scris numeroase piese care au atins corzile sensibile ale ascultatorilor sai. Cu toate acestea, ultima sa creație,... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

Sursa articol si foto: virginradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

