Stiri pe aceeasi tema

- O situație incredibila a avut loc in toiul zilei marți, 4 iunie. Un barbat de 41 de ani a ajuns arestul Poliției pentru 24 de ore, dupa ce a furat o mașina parcata, care a fost uitata descuiata de proprietar și cu cheile in interior, pe o strada din Timișoara.

- Teatrul Dramaturgilor Romani, instituție publica de cultura in subordinea Primariei Municipiului București, anunța premiera oficiala a spectacolului SICILIANA de Aurel Baranga, regia Toma Enache, scenografia: Maria Dore, asistent scenografie: Ada-Maria Za

- In regiunea Udine din Italia, imagini dramatice au fost surprinse in timpul inundatiilor puternice care au lovit zona. Trei tineri, despre care se crede ca sunt romani, au fost surprinsi de apele furioase in mijlocul unui rau.

- Sistemul va detecta limitele de viteza impuse pe tronsonul de drum pe care se afla mașina, iar in cazul depașirii vitezei maxime admise va atenționa șoferul. Multe mașini care se afla in circulație au deja inclus sistemul de avertizare, care de la 1 iulie devine obligatoriu pentru autoturismele noi.…

- Accident produs marți, in jurul pranzului, la Deva. Un șofer nu i-a acordat prioritate unui motociclist intr-o intersecție, lovindu-l cu mașina. Din nefericire, acesta din urma a murit cateva ore mai tarziu, la spital.

- Vlad Sabajuc, pe numele sau scenic Satoshi, știe cum sa-și surprinda fanii: „Mergi noaptea prin oraș ascultand noua piesa a lui Satoshi și in mașina de alaturi e chear el”, scrie SHOK.md .

- Actorii romani ce au pus in scena piesa ”Hoți de onoare” și, dupa succesul care s-a bucurat premiera, au avut neplacuta surprinza sa constate ca le-a disparut mașina. Fusese parcata langa teatru. Cunoscutul cuplu de actori Oana Moșneagu și Vlad Gherman au crezut ca e o farsa in ton cu spectacolul lor…

- Actorii romani ce au pus in scena piesa ”Hoți de onoare” și, la plecare, au avut neplacuta surprinza sa afle ca le-a disparut mașina din parcare. Cunoscutul cuplu de actori Oana Moșneagu și Vlad Gherman au crezut ca e o farsa in ton cu spectacolul lor insa și-au dat seama ca nu e chiar așa. Cei doi…