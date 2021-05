Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de doi ani a fost accidentata, sambata, in Sibiu, de un biciclist care a fugit de la locul faptei. Politistii cer sprijinul cetatenilor pentru identificarea si depistarea biciclistului. „Va solicitam sprijinul in vederea identificarii si depistarii persoanei din imagine, un biciclist care,…

- Miercuri, 05 mai, in urma investigațiilor informativ-operative desfasurate, polițiștii din Baia Mare au identificat un tanar de 18 ani din Coaș care ar fi fost implicat intr-un accident rutier, dupa care a parasit locul faptei fara incuviințarea polițiștilor sau a procurorului care efectueaza cercetarea…

- Un barbat care a intrat prin efractie, noaptea, intr-un magazin satesc din judetul Bacau a fost gasit dormind pe podea, alaturi de mai multe bunuri pe care a vrut sa le fure. Politistii au constatat ca acesta a inceput sa bea in magazin si, dupa ce s-a imbatat, a adormit, transmite News.ro. Potrivit…

- Sibian prins de polițiștii din Zlatna in timp ce conducea beat, fara permis și fara declarație pe timp de noapte. A fost reținut pentru 24 de ore Polițiștii din Zlatna au reținut un barbat din Sibiu, dupa ce a fost depistat in timp ce conducea un autoturism fara sa dețina permis de conducere, avand…

- In ultimele 24 de ore, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov și polițiști locali, au desfașurat noi acțiuni de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, in zone aglomerate, centre și societați comerciale, piețe, terase, precum și in stațiile și…

- O femeie a gasit un bebeluș în vârsta de cinci zile parasit pe scara blocului, în timp ce afara era un ger naprasnic, scrie stirilekanald.ro. Polițiștii din Vâlcea au demarat o ancheta, în cazul…