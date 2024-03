IPJ Sibiu:Mandat european de arestare, pus in aplicare de politistii Sectiei nr. 2 Politie Rurala Medias

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii romani au pus in aplicare in ultima saptamana 23 de mandate europene de arestare, potrivit unui bilanț prezentat duminica de IGPR.In perioada 23 – 29 februarie, polițiștii romani și partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat 733 de persoane, 35 de autovehicule…

- Politistii mehedințeni au depistat un barbat urmarit internațional de autoritațile din Franța pentru savarsirea infractiunilor de tainuire și spalare de bani. Este vorba de un tanar de 25 de ani, care a fost incarcerat in baza unui mandat european de arestare emis pe numele lui. Oamenii legii au explicat…

- La data de 30 ianuarie a.c., politistii din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Sangeorz-Bai, Postul de Politie Rodna au depistat un barbat de 47 de ani din Rodna, condamnat la inchisoare cu executare. Mandatul a fost emis de catre Judecatoria Nasaud, barbatul in cauza fiind condamnat la pedeapsa de 1 an…

- La data de 23 ianuarie a.c., politistii de la Postul de politie Cilibia, cu sprijinul politistilor de investigatii criminale de la Inspectoratul de Politie Judetean Buzau, au pus in executare mandatul european de arestare emis de Curtea de Apel Ploiesti pe numele unui barbat de 29 de ani din Cilibia,…

- Marți seara, polițiștii argeșeni au fost sesizați printr-un apel la 112, ca un barbat din Vedea a ajuns acasa injunghiat in zona toracelui și a abdomenului. Primii ajunși la locuința acestuia, polițiștii Secției de Poliție Rurala Poiana Lacului, au aflat ca victima, un barbat de 51 de ani, ar fi avut…

- Din primele cercetari, a reieșit faptul ca autorul a forțat deschiderea casetei in care se aflau banii din ATM, insa nu a reușit acest lucru, parasind sucursala bancara in urma declanșarii alarmei de efracție."La data de 28.12.2023, ora 23:20 in timp ce un politist, din cadrul Sectiei 5 Politie se afla…

- „O noua metoda de apelare la mila publicului” a aparut in aceasta perioada la Brașov, informeaza Politia Locala Brasov. In Piata Sfatului din Brașov, a fost depistata o persoana domiciliata in judetul Sibiu, costumata in Mos Craciun, care acosta trecatorii insotiti de copii si solicita bani pentru a…

- La data de 10 decembrie 2023, in jurul orei 11.00, polițiștii din Sebeș au fost sesizați cu privire la faptul ca pe DN 1, la kilometrul 356+100 metri, a avut loc un accident rutier, soldat cu victime omenești. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat faptul ca un barbat de 68 de ani, din Blaj,…