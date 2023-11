Și porcii se vând online. S-au înmulțit anunțurile. Cât costă Pe internet, anunțurile cu porci de vanzare s-au inmulțit. In același timp, și legea s-a schimbat. Comercializarea animalelor se face acum in condiții mult mai stricte. Crescatorii sunt obligați sa intocmeasca un dosar pentru a putea vinde animalele in piețe. Un crescator de porci a vorbit pentru replicaonline.ro despre anunțul postat pe internet. El spune ca are la vanzare un porc de 120 de kilograme, crescut cu hrana naturala. „Vand kg (n.r. – kilogramul de carne de porc) cu 14 lei. Sunt din Baneasa, am porci de toate neamurile. Nu am mașina, nu asigur transport. La noi nu s-a simțit nimic,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

