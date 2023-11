Și dacă batem la Slobozia? Mulți buzoieni anticipeaza (unii chiar și doresc) demiterea lui Andrei Prepelița. Oarecum firesc, daca e sa ne luam dupa meciurile extrem de slabe din ultima perioada, partide in care niște scaune cu rotile i-ar fi facut sa para mai mobili pe cațiva dintre fotbaliștii Gloriei. In urma celor doua eșecuri consecutive, actualul antrenor a fost … Articolul Și daca batem la Slobozia? apare prima data in Opinia Buzau . Citeste articolul mai departe pe opiniabuzau.ro…

Sursa articol si foto: opiniabuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joc modest al Gloriei, azi, cu FC Argeș, intr-un meci la finele caruia s-a strigat, in corpore, „demisia”. Spectaorii veniți la meciul din Crang au fost iritați, deopotriva, de rezultat dar mai ales de prestația favoriților, una terna, deloc caracteristica unei trupe care aspira la promovare. Oaspeții…

- Meci care ar putea constitui o borna importanta atat in cariera lui Andrei Prepelița cat și in parcursul Gloriei din sezonul actual. La Buzau vine FC Argeș, echipa unde actualul tehnician al Buzaului și-a facut debutul in antrenorat, profesand in Trivale timp de doua sezoane. Niciuna dintre combatantele…

- Centrul Info Trafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca astazi, 21 septembrie, incepand cu ora 20.00, se va efectua un transport agabaritic, pe ruta Constanța Port – DN 39 – A4 – DN 2A Slobozia – Urziceni – DN 2 – Buzau – A7 Bacau – DN 2 Suceava – Siret PTF. Acesta … Articolul…

- Costin Curelea va debuta in calitate de selecționer al Romaniei U20, cu doua meciuri tari, impotriva selecționatelor similare ale Cehiei și Portugaliei. In lotul convocat se regasesc noua fotbaliști din eșalonul secund, doi dintre aceștia facand parte din lotul Gloriei, Sergiu Pirvulescu și Robert Salceanu.…

- Meci spectaculos facut de Gloria la Dej. Gazdele au condus cu 2 la 0, dar Buzaul a revenit in repriza secunda, reușind patru goluri in 30 de minute. Unirea a deschis scorul dupa o balbaiala colectiva in defensiva Gloriei. Adrian Pop a impins balonul cu șpițul din șase metri, printre picioarele lui Greab.…

- Daca la nivel de joc, Gloria nu practica nici pe departe un fotbal-șampanie, cel puțin declarațiile de dupa meciuri sa fie spumante. Unul dintre cele mai amuzante, dar sincere, interviuri de dupa partide le-a oferit Andrei Prepelița. Antrenorul Gloriei s-a aratat vizibil deranjat de atitudinea arbitrului…

- Dupa doua jocuri modeste in campionat ale Gloriei, plus inca unul in Cupa care nu spune mai nimic, buzoienii au totuși motive sa spere intr-un rezultat pozitiv in meciul de maine, de la Targoviște. Vazuta inainte de startul sezonului ca una dintre pretendentele legitime la promovare, Chindia este in…

- Una calda, una rece, pentru echipele buzoiene. Parcursul Metalului in Cupa a fost intrerupt, oarecum surprinzator, de Viitorul Ianca, grupare care se anunța a fi una dintre pretendentele la play-off, in seria a II-a. Gazdele, antrenate de galațeanul Viorel Tanase, s-au impus cu 1 la 0, prin golul lui…