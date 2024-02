Stiri pe aceeasi tema

- Sincer vorbind, cand am citit despre propunerea/intenția doamnei Maia Sandu de a organiza la toamna un referendum republican la tema aderarii Republicii Moldova la Uniunea Europeana nici nu știam ce sa cred: pe de-o parte, ar fi bine sa spunem tare și raspicat ca ne dorim aderarea, pentru a nu mai turna…

- Peste 200 de milioane de lei s-ar putea economisi, daca referendumul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana ar fi organizat in aceeași zi cu alegerile prezidențiale. Declarația a fost facuta de vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman. „Alegerile prezidențiale, statistic vorbind,…

- Președinta Maia Sandu continua consultarile cu societatea civila despre referendumul privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana, anunța Noi.md La discuția de astazi au fost invitați reprezentanți ai organizațiilor incluse in Platforma societații civile a Parteneriatului Estic, precum și…

- Cristina Gherasimov va fi negociatorul-șef in procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana. Anunțul a fost facut, simbata, 27 ianuarie, de catre premierul Dorin Recean intr-o sinteza video. Menționam ca miercuri, 24 ianuarie, in cadrul ședinței Guvernului premierul Dorin Recean a anunțat…

- Directorul artistic și prim-dirijorul Orchestrei naționale a Republicii Moldova de muzica populara „Lautarii”, maestrul Nicolae Botgros, Artist al Poporului, este omagiat astazi. Lautarul implinește frumoasa varsta de 71 de ani.

- Lucratorii din cadrul Biroului Siguranța Școlara au desfașurat ultima activitate preventiva din acest an la o școala gimnaziala cu numai 22 elevi, care iși desfașoara activitatea in doua sali de clasa. Este vorba despre Școala Gimnaziala Canești, care, de altfel, va intra in reabilitare dupa vacanța…

- Uniunea Europeana va „bloca” aderarea Ucrainei si Republicii Moldova, a apreciat marti presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care mai spune ca tara sa si-a castigat de multa vreme dreptul de a adera la blocul comunitar, dar este tinuta in expectativa din motive politice, scrie digi24.ro .

- Deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, care ar putea fi decisa in decembrie de Consiliul European, garanteaza apartenența Republicii Moldova la blocul comunitar? Este una din intrebarile care ii framanta pe moldoveni dupa alegerile locale din noiembrie 2023. Evenimentele din timpul…