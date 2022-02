Sfatul președintelui COPAC: Testați-vă Covid de la primele semne și mergeți la medic dacă sunteți bolnav cronic! Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC) din Romania atrage atenția ca pacienții cronici, mai ales cei in varsta reprezinta o categorie vulnerabila in condițiile exploziei numarului de cazuri de Covid-19. Potrivit COPAC, ”bolile cronice s-au dovedit a fi factori de risc importanți in decesul a pese 60.000 de persoane infectate cu SARS-COV-2 in ultimii doi ani, in țara noastra”. Iar din raportarile INSP, peste 93% dintre cei decedați aveau cel puțin o boala cronica din urmatoarele categorii: boli cardiovasculare (7 din 10 cazuri), diabet zaharat (3 din 10), boli neurologice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

