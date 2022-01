Stiri pe aceeasi tema

- Un mister care a agitat de mai multi ani lumea literara a ajuns aproape de deznodamant: FBI-ul a arestat un angajat al celebrei edituri Simon & Schuster, banuit ca fura manuscrise literare ale unor autori prestigiosi inainte de publicare, au precizat autoritatile americane, informeaza vineri…

- Prezentat joi in fata unui tribunal din New York, la o zi dupa arestarea sa pe aeroportul JFK, Filippo Bernardini, un italian in varsta de 29 de ani, a fost inculpat pentru frauda electronica si uzurpare de identitate in forma agravata, infractiuni pasibile de o pedeapsa cu inchisoarea de 22 de ani.A…

- Filippo Bernardini, un angajat italian al celebrei edituri Simon & Schuster, este banuit ca a primit de-a lungul anilor „sute de manuscrise care nu fusesera inca publicate” cateodata de la autori cunoscuti sau de la reprezentantii acestora, pe care ii contacta de pe adrese electronice false ale unor…

- Un escroc misterios, care a preluat identitatea unor editori si agenti pentru a fura manuscrise de carti nepublicate prin intermediul unei inselatorii internationale de phishing, a fost prins in cele din urma, FBI-ul arestand miercuri un barbat de 29 de ani pe aeroportul „John F Kennedy" din New York.…

- Citatiile emise de biroul procurorului general Letitia James au fost dezvaluite intr-un document prrzentat luni intr-o instanta a statului New York din Manhattan. James l-a citat si pe Donald Trump. Avocatii familiei Trump incearca sa o impiedice pe Letitia James sa-l interogheze pe fostul presedinte…

- Dana Budeanu a fost surprinsa de fotoreporterii Daily Mail fara masca de protecție intr-un spațiu comercial din Londra. Asta deși la intrare, conform jurnaliștilor britanici, erau afișate anunțuri despre obligativitatea purtarii maștii. Stilistaba fost fotografiata intr-un mall din Londra, fara masca…

- In cadrul evenimentului Czech Space Week, a fost prezentat un vehicul lunar cu un design de inspirație Skoda. Vehiculul neobișnuit se numește Luniaq și este un concept produs de catre Xtend Design, o companie din Londra. Conform creatorului sau, Tomas Rousek, rover-ul preia elemente de design de pe…