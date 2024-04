Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, a anunțat, marți seara, ca greva generala la Poșta Romana se va incheia miercuri, cand va fi inregistrat noul contract de munca al poștașilor.„Trebuie sa se opreasca greva. Urmeaza ca maine dimineața (n.r. - miercuri dimineața) sa fie semnat un nou contract colectiv…

- Catalin Cirstoiu și-a intrat in rolul de candidat PSD-PNL, pentru primaria București! La doar o zi dupa ce a fost anunțat oficial candidat pentru PMB, acesta a inceput un tur de forța in filialele din București. Surprinzator, a mers la o filiala PNL, la o ședința a PNL sector 4. Anunțul a fost facut…

- Este doliu in lumea artei din Romania este! In cursul zilei de duminica, 17 martie 2024, s-a stins din viața o cunoscuta coregrafa din țara noastra. Anuntul decesului a fost facut chiar de fiica artistei, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Iata despre cine este vorba!

- A fost greva a navigatorilor de la bordul unui vas sub pavilion Germania Echipajul navei Argo, sub pavilion Germania, aflata in Portul Constanta, a primit mai multe amenintari de la armatorul vasului pentru a inceta greva, anunta Adrian Mihalciociu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor si, totodata,…

- ”Am vazut ce s-a dat in presa despre povestea asta, dar nu este chiar așa. Din punctul meu de vedere, divorțul de Daniela Nane e un non-subiect. Noi doi am divorțat mai demult, nu acum, cand a aflat și presa. Chiar nu vreau sa intru in detalii și Nu am ce sa spun mai multe despre treaba asta. Pana la…

- Mercedes de vanzare. ANAF scoate la licitație pentru prima oara un Mercedes-Benz model Sprinter din 2007. Anunțul postat de ANAF „DGRFP Ploiesti, AJFP Teleorman, va face cunoscut ca, in data de 25.01.2024, ora 11.00, se vor vinde prin licitatie urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului POMPILEX…