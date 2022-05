Stiri pe aceeasi tema

- „Leii din Banat” si-au „depasit conditia” in acest sezon inclusiv conform unor adversari. Calificata in play-off de pe o pozitie decenta, in ciuda problemelor de toate felurile, SCM Timisoara intalneste maine, in deplasare, a treia clasata din sezonul regular – CSO Voluntari, formatie cu potenta financiara…

- SCM Timișoara este prezenta pentru a cincea oara consecutiv in play-off-ul Ligii Naționale de baschet, care ia startul marti. Clasați pe locul al șaselea in sezonul regular, „leii din Banat”

- Campioana en-titre la baschet masculin, U BT Cluj, si echipele CSM Oradea, CSO Voluntari si FC Arges au incheiat pe primele patru locuri sezonul regulat al Ligii Nationale si vor avea avantajul terenului propriu in faza play-off, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Vicecampioana CSM CSU Oradea a incheiat sezonul regulat al Ligii Nationale de baschet masculin pe locul secund, dupa ce a castigat derby-ul cu CSO Voluntari, cu scorul de 101-85 (20-19, 25-19, 29-20, 27-27), vineri seara, in deplasare, in etapa a 30-a. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- SCM OHMA Timișoara a caștigat fara probleme ultimul meci de acasa din sezonul regulat, 107-75 cu CSM VSKC Miercurea Ciuc, in etapa a 30-a a Ligii Naționale de Baschet Masculin. Alb-violeții urmeaza sa afle cu cine o sa joace in playoff dupa terminarea partidelor CSO Voluntari – CSM Oradea și Rapid București…

- SCM OHMA Timisoara, in continuare cu absente notabile, nu a reusit sa provoace pagube vicecampioanei CSM Oradea in restanta din runda a XIV-a a Ligii Nationale. Oaspetii s-au impus dupa un final strans, scor 62-67. Primul sfert a fost castigat de oaspeti cu 17-12. In al doilea oradenii s-au distantat…

- SCM OHMA Timisoara si-a revenit rapid dupa esecul cu Voluntari. Astazi, „leii” au primit, tot acasa, replica celor de la CS Rapid Bucuresti. Victoria a fost a alb-violetilor, la o „distanta mare” de adversar, scor 80-59! „Leii” si-au aratat superioritatea inca din primul sfert: 20-10. Totusi, oaspetii…

- "Leii" din Banat, baschetbaliștii de la SCM OHMA Timișoara, joaca miercuri prima dintre cele trei restanțe pe care le mai au de disputat in Liga Naționala. Este vorba despre partida cu CSO Voluntari