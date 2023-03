Stiri pe aceeasi tema

- La inceput de aprilie, CODRU Festival organizeaza o sesiune de ecologizare și plantare la Doua Dealuri din Recaș, locație aflata la cca. 25 de km de Timișoara. Aici urmeaza sa fie plantați 10.000 de puieți de salcam. Voluntarii se pot inscrie completand un formular online.

- In 16 martie, la Teatrul Național din Timișoara, va avea loc cea de-a cincea ediție a Festivalului – Concurs Gelu Stan, dedicat tinerilor iubitori de folclor. Pe lista de invitați se numara și fostul preot Cristian Pomohaci, acuzat de pedofilie și condamnat pentru evaziune fiscala.

- Ediția de anul acesta a festivalului internațional JAZZx, fostul JazzTm, va avea loc in perioada 28 iunie - 2 iulie. Organizatorii evenimentului au anunțat, miercuri, patru nume noi care vor urca pe scena festivalului.

- Noi intreruperi in alimentarea cu apa, din cauza unor avarii, anunțate de Aquatim, in Timișoara, dar și in localitați din județul Timiș. Pana la ora 15 apa e intrerupta pentru clienții de pe strazile Tristan Tzara, Calea Ghirodei, Cuvin, Timișoara, precum și pentru cei din Moșnița Noua și Recaș. In…

- Deciziei bomba, astazi, data de Inalta Curte de Casație și Justiție in dosarul DNA Timișoara in care au fost trimiși in judecata foștii șefi ai Poliției Timiș și primarul din Recaș – toți inculpații au fost achitați pe linie. Va reamintim ca un imens scandal s-a declanșat in anul 2015, cand primarul…