- Dupa patru luni si jumatate de cand a fost scos la licitatie contractul pentru furnizarea si distribuirea merelor, laptelui și produselor lactate, dar si produselor de panificație in scolile primare, gimnaziale si in gradinitele din judetul nostru, CJ a Dolj a desemnat, in sfarsit, firmele castigatoare.…

- Zece femei remarcabile din diverse domenii profesionale din județul Ilfov sunt premiate, vineri, la Gala Idealul Feminin IF. Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a subliniat importanța egalitații de gen și a recunoscut potențialul extraordinar al femeilor in toate sferele activitații…

- Un cadru didactic din Racovița, județul Timiș, este cercetat pentru purtare abuziva dupa ce ar fi lovit o fetița de 4 ani, la gradinița. La o unitate de invațamant preșcolara din localitatea Racovița, județul Timiș, un cadru didactic este acuzat ca ar fi lovit o fetița de 4 ani. Polițiștii Secției 7…

- Bucuresti, Ilfov, Cluj, Timis, Brasov, sunt cele 5 judete din Romania, unde peste 20 din populatia rezidenta este absolventa de studii universitare, dupa cum informeaza un raport intocmit de pecifre.ro.In acest raport, judetul Constanta se situeaza pe locul al saselea, cu 18,23 , la distanta de aproximativ…

- Viitorul parc tematic de la Moșnița Noua, care va reprezenta județul Timiș in miniatura, ar trebui finalizat in acest an, in vara. Cel mai probabil nu se va percepe o taxa de intrare, dar deocamdata nu se știu obiectivele care vor fi prezentate in cadrul acestuia. Viitorul parc, ce va reprezenta județul…

- Potrivit INGHA, se instituie cod portocaliu, incepand de joi, ora 12:00, pana maine, la aceeasi ora pe raurile din bazinele hidrografice: Iza – bazin superior si afluentii bazinului mijlociu si inferior, Lapus (judetul Maramures) si Tur (judetul Satu Mare).Acelasi cod este valabil si in intervalul 18.01.2024…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 14 ani, disparuta de pe raza localitații Sanmihaiu German, judetul Timis. In data de 7 ianuarie, in jurul orelor 09.00, RADUCANU MARGARETA-ANAMARIA ar fi plecat voluntar de la domiciliul sau…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (I.N.H.G.A) anunta joi ca, avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 24 de ore, a actualizat avertizarea hidrologica emisa ieri, pentru rauri din bazinele hidrografice: Tisa – intrarea…