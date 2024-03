Stiri pe aceeasi tema

- Incident tragic pe autostrada A1, in zona localitații timișene Recaș. Unui barbat care conducea o duba i s-a facut rau la volan și a murit „Un barbat, in varsta de 54 de ani, a condus o autoutilitara pe A1 dinspre Timișoara inspre Lugoj, iar in dreptul localitații Recaș, se pare ca pe fondul unor afecțiuni…

- Un barbat, in varsta de 54 de ani, a condus o autoutilitara pe A1 dinspre Timișoara inspre Lugoj, iar in dreptul localitații Recaș, se pare ca pe fondul unor afecțiuni medicale, a intrat in coliziune cu parapetul de pe partea dreapta a sensului de mers și s-a oprit pe banda de urgența. Din nefericire,…

- Un accident feroviar cumplit a avut loc in localitatea Caiuti din judetul Bacau. Un tren plin cu pasageri a spulberat un buldoexcavator. Un barbat care conducea un buldoexcavator nu s-a asigurat la trecerea la nivel cu calea ferata și a fost izbit in plin de un tren in care se aflau 40 de calatori.…

- Tragedie la marginea localitatații timișene Biled, marți dupa-amiaza. Un barbat care lucra la un șanț de colectare a apei, la marginea șoselei, a murit dupa ce a fost ingropat de viu. „La data de 5 martie, in jurul orei 14:55, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Sanandrei au fost sesizați…

- Un incident grav a avut loc, marți dimineața, pe autostrada A1, Pitești-București. Un barbat a murit, dupa ce mașina sub care lucra a cazut peste el. Tragedia a avut loc pe sensul spre București, la km 27, pe raza localitații Poenari.

- Un barbat in varsta de 44 de ani din localitatea Vama a decedat, joi, dupa explozia centralei pe lemne cu care isi incalzea locuinta, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, explozia nu a fost urmata de incendiu. „Pompierii militari, cu…

- Saptamana viitoare, va fi deschisa circulația pe cei 15,7 km ai secțiunii Chețani-CampiaTurzii, cu 8 luni mai devreme decat prevede termenul contractual, anunța Cristian Pistol, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR). Acesta spune ca, astazi, a…

- V.S. O coliziune intre doua autoturisme, pe DN 1 A, care a avut loc, miercuri dimineața, intre Brazi și Zahanaua, s-a soldat cu o persoana decedata și o alta ranita. „Pompierii militari prahoveni acționeaza in aceste momente pentru asigurarea masurilor specifice de prevenire a incendiilor, descarcerarea…