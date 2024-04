Oxigen Planting Festival: două zile de plantare și concerte la Șag, lângă Timișoara Pregatirile pentru Oxigen Planting Festival au intrat pe ultima suta de metri, iar cei care iubesc muzica și natura sunt invitați la 15 kilometri de Timișoara, la Șag, in zilele de 20 și 21 aprilie. Evenimentul este dedicat naturii si este conceput in asa fel, incat sa aduca impreuna iubitorii de mediu și pe cei […] Articolul Oxigen Planting Festival: doua zile de plantare și concerte la Șag, langa Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

