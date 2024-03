Măcel lângă Timișoara – peste o sută de oi ucise de câini In noaptea de 13 spre 14 martie 2024, la marginea localitații Giroc, o stana a fost scena unui atac ingrozitor in care 30 de oi și aproape 100 de miei au murit atacați de o haita de caini vagabonzi. Marea majoritate a animalelor au sfarșit prin sufocare. Acest incident vine la doar o zi dupa ce alte 40 de ovine au fost descoperite decedate in circumstanțe similare. ”Este un incident grav și alarmant care subliniaza urgența și magnitudinea problemelor legate de cainii vagabonzi, comuna Giroc se confrunta cu o pierdere devastatoare. Situația este cu atat mai delicata cu cat Primaria Giroc se confrunta… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

