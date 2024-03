Scene demne de un film de groază în Timiș. Peste 100 de ori și miei, uciși de CÂINI VAGABONZI Polițiștii au descoperit pe un camp din Chișoda peste o suta de ovine moarte. In noaptea trecuta, acestea au fost atacate de caini vagabonzi. Dupa ce o parte din ele au fost mușcate, celelalte au murit sufocate in incercarea de a scapa, potrivit tion.ro. „Din primele verificari efectuate, rezulta faptul ca in timpul nopții de 13/14.03.2024, animale fara stapan, posibil exemplare canine sau șacali, ar fi patruns in interiorul terenului ingradit și ar fi mușcat mai multe ovine, iar celelalte animale s-ar fi speriat și ar fi intrat intr-un loc stramt unde ar fi decedat sufocate.Polițiștii continua… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

