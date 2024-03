Scene demne de un film de groază în Timiș: maidanezii au ucis peste 100 de oi și miei Polițiștii au descoperit pe un camp din Chișoda peste o suta de ovine moarte. In noaptea trecuta, acestea au fost atacate de caini vagabonzi. Dupa ce o parte din ele au fost mușcate, celelalte au murit sufocate in incercarea de a scapa, potrivit tion.ro. „Din primele verificari efectuate, rezulta faptul ca in timpul nopții de 13/14.03.2024, animale fara stapan, posibil exemplare canine sau șacali, ar fi patruns in interiorul terenului ingradit și ar fi mușcat mai multe ovine, iar celelalte animale s-ar fi speriat și ar fi intrat intr-un loc stramt unde ar fi decedat sufocate.Polițiștii continua… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de 13 spre 14 martie 2024, la marginea localitații Giroc, o stana a fost scena unui atac ingrozitor in care 30 de oi și aproape 100 de miei au murit atacați de o haita de caini vagabonzi. Marea majoritate a animalelor au sfarșit prin sufocare. Acest incident vine la doar o zi dupa ce alte…

- Polițiștii au descoperit pe un camp din Chișoda peste o suta de ovine moarte. In noaptea trecuta, acestea au fost atacate de caini vagabonzi. Dupa ce o parte din ele au fost mușcate, celelalte au murit sufocate in incercarea de a scapa.

- Polițiștii au descoperit pe un camp din Chișoda peste o suta de ovine moarte. In noaptea trecuta, acestea au fost atacate de caini vagabonzi. Dupa ce o parte din ele au fost mușcate, celelalte au murit sufocate in incercarea de a scapa, potrivit tion.ro. „Din primele verificari efectuate, rezulta…

- Primarul interimar al comunei Giroc, Dan Virtosu, acuza uciderea a peste 100 de miei și oi de catre cainii vagabonzi. Conform acestuia, cainii ar fi atacat și sufocat animalele de la stana. Acum cere ajutor din partea instituțiilor și organizațiilor de specialitate și reținere in acțiuni din partea…

- Un barbat iși tinea cu forta iubita intr-o casa din Chiajna, impreuna cu baiețelul ei. Barbatul o batea, amenința și șantaja. Cand au aflat polițiștii de caz, s-a baricadat in casa. Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat miercuri seara de catre un barbat ca intr-un imobil din…

- Potrivit Jandarmeriei Arad, in timpul conflictului o persoana a sunat la 112 pentru ajutor, intervenind o patrula aflata in zona."Echipajul de jandarmerie s-a deplasat in cel mai scurt timp la fata locului, insa barbatul nu a fost gasit. Jandarmii au procedat la cautari suplimentare in zona si pe baza…

- ”La data de 15.01.2024, politistii Biroului de Investigatii Criminale Timisoara au retinut un tanar, banuit de savarsirea infractiunii de talharie calificata. In fapt, la data de 14.11.2023, politistii Biroului de Investigatii Criminale Timisoara, au fost sesizati de un barbat, in varsta de 67 de ani,…

- Potrivit informațiilor existente, accidentul s-a petrecut marti seara pe DN 15D, in localitatea Turturesti, relateaza Ziarul de Iași. Un autoturism condus de un barbat de 54 de ani din Piatra-Neamț a intrat in masina stationata și semnalizata pe carosabil, anunța IPJ Neamt.Barbatul care schimba roata…